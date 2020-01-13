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      Збиття літака МАУ в Ірані: депутати готують звернення до інших парламентів світу

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      Трагедія літака МАУ в Ірані / Getty images

      Члени комітету питань зовнішньої політики Верховної Ради провели засідання, де обговорили збиття українського літака МАУ в Ірані. Зокрема, вони готують звернення до інших парламентів світу.

      Депутатки від партії "Слуга народу" Марина Бардіна в ефірі 24 каналу повідомила, що засідання складалося з двох частини – відкритої та закритої, які тривали приблизно дві години.

      Важливо: Смертельний рейс літака МАУ в Ірані: детальне відео усього, що відбувалося

      На відкритому засіданні представники державних органів обговорили реакцію української влади на авіакатастрофу та дії пошукової та розслідувальної груп. На закритій частині підіймали питання, які стосують перебігу подій, зокрема, поверненню загиблих українців додому.

      "Комітет напрацьовує також текст заяви, так зване звернення до парламентів інших країн зі співчуттями та очікуваннями дій від іранської сторони", – заявила Бардіна. 

      До слова, наразі парламент ніяк не відреагував на страшну авіакатастрофу. Однак Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в парламенті доручив профільним комітетам висловити свою позицію щодо цього. 

      Марина Бардіна про засідання комітету питань зовнішньої політики Верховної Ради: дивіться відео

       

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.


      Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Верховна Рада Іран
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