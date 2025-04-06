Российские атаки на этой неделе имели значительные последствия, но ВСУ отражали нападение и даже нанесли удары по противнику в ответ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.

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Сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю

На этой неделе, с 31 марта по 6 апреля, мобильные группы и системы противовоздушной обороны успешно отработали во время массированных российских атак. Только во время последнего обстрела со стороны агрессора, состоявшегося 6 апреля, украинские защитники сбили 53 воздушные цели, среди которых ракеты и БПЛА.

Всего же на этой неделе удалось уничтожить:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крылатых ракет "Калибр";

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

257 ударных БпЛА типа Shahed;

106 разведывательных БпЛА;

103 БпЛА других типов.

Украинская авиация совершила около 100 боевых вылетов, более 50 из которых – для истребительного прикрытия и около 30 – для огневого поражения и авиационной поддержки войск.

Пилоты нанесли десятки ударов по вражеским позициям. Против врага были применены авиационные бомбы и ракеты различных типов. Серьезные повреждения получили российские командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой Силы и военной техники противника.

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Подразделения беспилотных авиационных комплексов за это время совершили 944 боевых вылета:

837 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;

107 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

В результате погибли более 35 оккупантов и было уничтожено 6 вражеских укрытий и 4 единицы автомобильной техники.