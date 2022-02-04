Сбитый в Белоруссии "украинский" беспилотник оказался российским

Пропагандисты утверждают, что якобы украинский беспилотник Spectator M1 залетел на территорию Беларуси для провокаций. Однако посол Украины в Беларуси заявил, что он на самом деле является российским.

Белорусская пропаганда утверждает, что сбила "украинский беспилотник", однако "Орлан", который показал в сюжете – российского производства. Это заметил еще посол Украины в Минске Игорь Кизим, которого местный МИД вызвал 24 января.

Обратите внимание Пропагандисты просчитались: "украинский беспилотник" на самом деле прилетел из Беларуси в Украину

"Орлан" есть в России и Беларуси

Игорь Кизим заявил, что в своем сюжете белорусские пропагандисты продемонстрировали российский беспилотник, находящийся на вооружении только в России и Беларуси. Также он подчеркнул, что было бы странно, если бы после начала российской агрессии Украина покупала у Кремля беспилотники.

Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Белоруссии.

– заявил Кизим.



Так выглядит украинский беспилотник Spectator M1 / Укроборонпром



А вот так выглядят российские "Орлан-10" / Фото из Википедии

Фейк об "украинском беспилотнике": главное

24 января в эфире канала "Беларусь-1" опубликовали сюжет о якобы "украинском беспилотнике", который пролетел для разведки над полигоном в Бресте. Режим Лукашенко обвинил Украину якобы в эскалации конфликта.

В украинском МИДе этот сюжет назвали очередной провокацией.

Однако в сюжете заметили интересную деталь – на маршруте беспилотника видно, что сначала он прилетел из Беларуси в Украину.

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