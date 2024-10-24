Новая информация о инциденте с самолетом в Дарфуре приоткрывает скрытые сети снабжения в Суданской гражданской войне, сообщает Reuters.

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Российское оружие в Судане

Данные о полетах и информация из аккаунтов в социальных сетях, ранее не сообщались, свидетельствуют о том, что транспортный самолет несколько месяцев назад прекратил работать на RSF и начал обеспечивать армию Судана.

Справка: Более 18-месяцев продолжается война между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF). В результате более 11 миллионов человек покинули свои дома, а масштабный голод охватил страну.

Reuters идентифицировал по меньшей мере двух россиян, которые, вероятно, находились на борту самолета. Журналисты сверили кадры с их удостоверениями, что предоставили RSF, с профилями в социальных сетях.

Проведен также анализ документов, видеоматериалов и социальных сетей. Данные указывают на то, что по крайней мере один из членов российского экипажа ранее был вовлечен в торговлю оружием.

RSF показали фотографии, где изображены документы двух россиян, которые находились на борту с тремя военнослужащими суданской армии.

Позже стало известно, что это был российский транспортный самолёт Ил-76. Обломки двигателя самолета и стабилизаторы соответствуют тем, что используются на российских транспортных самолетах этого типа.

Какой была миссия российского самолета

Самолет использовался для сброса оружия, боеприпасов и провизии в Эль-Фашире. Окруженная в городе армия Судана вместе с союзными повстанческими группами уже несколько месяцев пытается сдерживать атаки RSF.

По словам источника, самолет смог сбросить припасы, но был сбит на обратном пути. Об этом говорит лондонский Центр информационной устойчивости на основе анализа видео. Он определил место катастрофы в 80 милях к северу от Эль-Фашира.

RSF обнародовала видео, на котором их военные стоят возле обломков самолета. По их словам, они сбили его в районе Аль-Мальха к северу от Эль-Фашира.

Reuters подтверждает место, где были сделаны записи, сверив форму гор, расположение местности и тип растительности.

Суданская армия отказалась комментировать инцидент. Как именно был сбит самолет, и куда он летел – неизвестно.

Российское посольство в Судане говорит, что проводит расследование этого инцидента.

Известно, что суданская армия не раз нанимала экипажи из бывших советских республик себе в помощь.

Ранее мы публиковали кадры российского Ил-76, сбитого в Дарфуре. Тогда одной из версий было, что самолет имел в стране исключительно гуманитарную миссию.

Напомним, спецназовцы ГУР МО Украины также воевали в Судане против российских наемников из ЧВК "Вагнер".