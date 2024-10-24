Нова інформація про інцидент з літаком у Дарфурі привідкриває приховані мережі постачання у Суданській громадянській війні, повідомляє Reuters.

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Російська зброя у Судані

Дані про польоти та інформація з акаунтів у соціальних мережах, що раніше не повідомлялися, свідчать про те, що транспортний літак кілька місяців тому припинив працювати на RSF і почав забезпечувати армію Судану.

Довідка: Понад 18-місяців триває війна між армією Судану і Силами швидкого реагування (RSF). В результаті понад 11 мільйонів людей залишити свої домівки, а масштабний голод охопив країну.

Reuters ідентифікував щонайменше двох росіян, які, ймовірно, перебували на борту літака. Журналісти звірили кадри з їхніми посвідченнями, що надали RSF, з профілями в соціальних мережах.

Проведено також аналіз документів, відеоматеріалів та соціальних мереж. Дані вказують на те, що принаймні один із членів російського екіпажу раніше був залучений до торгівлі зброєю.

RSF показали фотографії, де зображені документи двох росіян, які перебували на борту із трьома військовослужбовцями суданської армії.

Пізніше стало відомо, що це був російський транспортний літак Іл-76. Уламки двигуна літака та стабілізатори відповідають тим, що використовуються на російських транспортних літаках цього типу.

Якою була місія російського літака

Літак використовувався для скидання зброї, боєприпасів та провізії у Ель-Фаширі. Оточена у місті армія Судану разом із союзними повстанськими групами вже кілька місяців намагається стримувати атаки RSF.

За словами джерела, літак зміг скинути припаси, але був збитий на зворотному шляху. Про це каже лондонський Центр інформаційної стійкості на основі аналізу відео. Він визначив місце катастрофи за 80 миль на північ від Ель-Фашира.

RSF оприлюднила відео, на якому їхні військові стоять біля уламків літака. За їхніми словами, вони збили його в районі Аль-Мальха на північ від Ель-Фашира.

Reuters підтверджує місце, де були зроблені записи, звіривши форму гір, розташування місцевості та тип рослинності.

Суданська армія відмовилась коментувати інцидент. Як саме був збитий літак, та куди він летів – невідомо.

Російське посольство в Судані каже, що проводить розслідування цього інциденту.

Відомо, що суданська армія не раз наймала екіпажі з колишніх радянських республік собі в допомогу.

Раніше ми публікували кадри російського Іл-76, збитого у Дарфурі. Тоді однією з версій було, що літак мав в країні виключно гуманітарну місію.

Нагадаємо, спецпризначенці ГУР МО України також воювали у Судані проти російських найманців з ПВК "Вагнер".