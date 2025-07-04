Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что была разная информация по этой ситуации. Сообщали, что могло быть 2 разведывательных дрона. Однако их не удалось сбить.

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Почему трудно сбивать такие беспилотники

Как отметил Криволап, сообщали, что для сбивания беспилотника применяли тактическую авиацию. Однако уничтожать дроны с помощью самолетов на самом деле достаточно сложно. Для этого истребитель должен двигаться на крайне небольшой скорости. Возможно, даже до 300 километров в час. А это уже опасно.

В свое время в Одессе пробовали сбивать такие беспилотники с помощью легкомоторной авиации. Были даже видео, как это делали на самолетах Як-52.

Пилоты, которые летают, говорили – если ты смотришь на "Орлан" снизу, то его не видишь. Сверху на фоне земли его хорошо видно. А сбить "Орлан" с помощью самолета легкомоторной авиации не так сложно,

– отметил Криволап.

Добавим, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что россияне наращивают применение "Шахедов". Не стоит отбрасывать вариант, что когда-то там могут попытаться запустить и 1000 беспилотников за сутки.