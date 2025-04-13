Ранее о сбивании КАБов открыто не говорили. Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил 24 Каналу, что это стало возможным после интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который подтвердил информацию.

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Как Украина противодействует КАБам

Не так давно россияне начали жаловаться, что их КАБы уже не являются такими эффективными. Но о том, как так произошло, было очень много разговоров. Сейчас в этой истории можно поставить точку.

Сырский сказал, что говорится о средствах РЭБ. КАБы никто массово не перехватывает и не сбивает. Мы говорим о кинетическом противодействии – противодействие путем установления помех на их спутниковую систему навигации,

– пояснил Олег Катков.

Оккупанты используют именно спутниковую навигацию для того, чтобы обеспечить точность. Если не будет связи со спутником, доступа к GPRS, то дальнобойная планирующая бомба теряет точность и не может поразить цель, которую заложили в ее памяти.

Если, например, целью была посадка, то мощные средства РЭБ действуют на бомбу, она отклоняется и не попадает в цель. Ее эффективность нулевая. Враг это понимает, поэтому компенсирует низкую точность – количеством,

– отметил главный редактор Defense Express.

К сожалению, такие возможности у врага есть. Британские аналитические центры писали, что Россия в 2025 году планирует ежедневно производить 200 комплектов УМПК для авиабомб. Это огромные объемы. Кроме этого, россияне уже давно пытаются повысить устойчивость своей спутниковой навигации, используя помехозащищенные антенны.