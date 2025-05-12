Россия несет ответственность за сбивание рейса МН17, – Совет ICAO

Совет Международной организации гражданской авиации 12 мая признал ответственность России за сбивание рейса MH17. Уже в ближайшие недели ICAO рассмотрит вопрос о возмещении ущерба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Нидерландов.

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ICAO признала ответственность России за сбивание рейса МН17

Так, Совет ICAO пришел к выводу, что Россия ответственна за сбивание пассажирского самолета и тем самым нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.

В МИД отметили, что это решение ИКАО приняла по делу, инициированному Нидерландами и Австралией в 2022 году против России по сбиванию рейса MH17 17 июля 2014 года.

Министр иностранных дел Нидерландов заявил, что приветствует это решение Совета ICAO, прежде всего для родственников жертв рейса MH17.

Это решение не может избавить их грусти и страданий, но является важным шагом на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их близких. Кроме того, это решение является четким сигналом для международного сообщества, что государства не могут без последствий нарушать международное право,

– подчеркнул Каспар Велдкамп.

Также в МИД сообщили, что в ближайшие недели ICAO рассмотрит вопрос о том, каким образом должно быть осуществлено возмещение.

Амстердам и Канберра просят Совет Международной организации гражданской авиации поручить России начать переговоры с Нидерландами и Австралией по этому вопросу и управлять этим процессом.

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Краткая справка. ICAO – международная организация гражданской авиации – это учреждение ООН, которая помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство для взаимной выгоды. Согласно Чикагской конвенции, эти государства не имеют права использовать оружие против гражданских самолетов во время полета.

Напомним, 17 июля 2014 года Россия сбила в небе над Донбассом пассажирский самолет Boeing 777. В результате теракта погибли 298 человек, в частности, 80 детей. Среди пассажиров были граждане десятка государств.