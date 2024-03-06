В то же время Россия готова жертвовать своими истребителями, которые сбрасывают КАБы на позиции украинских сил. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, какую цель преследует враг, подставляя свои самолеты под удары.

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Применяем мощную технологию

В начале 2023 года россияне имели 350 самолетов и 360 вертолетов различных типов, которые использовались в основном для фронтовой работы. В то же время вглубь украинской территории российская авиация не заходила, потому что боялась нашей ПВО.

Россия, действительно, жертвует своими самолетами, ведь хочет продвигаться вперед. Этот метод оккупанты использовали прежде всего в Авдеевке: подняли все самолеты, применили огромное количество КАБов, даже химические и фосфорные бомбы. Россияне пытались сломать наших военных. Понятно, что наши силы отошли, потому что надо было удержать позиции не только в Авдеевке, но и в других местах и сохранить личный состав,

– пояснил генерал армии в отставке.

Обратите внимание! Россия продолжает терять самолеты, за год – примерно 60 бортов. Это означает, что у врага осталось около 295 – 298 самых эффективных самолетов – истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Именно они обеспечивают постоянные удары по украинским войскам.

Однако украинские защитники продемонстрировали эффективный симбиоз деятельности ПВО, радиолокации, разведки, в частности компьютерной и радиолокационной, системы отвлечения, системы дезориентации вражеской ПВО и самого вражеского летчика.

"Украинские силы применяют мощную технологию обнаружения вылета самолета, поднятия с аэродрома, его траектории полета, направления к цели. Все наши средства контроля, нанесение ударов по "ослеплению" летчика, чтобы помешать его возможности передавать информацию о его сбивании. Именно это позволило нам сбивать самолеты ежедневно – даже по несколько в день", – отметил Маломуж.

Путин ставит новые задачи

Это мощный удар по воздушно-морским силам врага, а также это потеря летчиков, которых готовят минимум четыре года, а для участия в боевых операциях – до пяти лет. Уже есть оперативные данные, что они отказываются летать, ведь осознают, что это "билет в один конец".

Однако Владимир Путин ставит новые задачи перед президентскими выборами – захватывать все новые территории, а без авиации это практически невозможно сделать. Поэтому россияне жертвуют самолетами, заставляют летчиков летать,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Однако из-за больших потерь и отказа пилотов наблюдается уменьшение количества полетов и ударов КАБами. Для нас это преимущество, заметил Николай Маломуж, и теперь наши силы мощнее стоят на разных направлениях, где враг пытался продвигаться ближайшие дни.

"Это Авдеевское направление, Часов Яр, Купянск, Работино, где враг пытался прорываться, но у него ничего не получилось, потому что не было поддержки авиации", – отметил он.

Ликвидация российских самолетов: коротко