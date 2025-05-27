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24 Канал Новости Украины Сбои в работе сервисных центров МВД и онлайн-сервисов в Дии: каких услуг это касается
27 мая, 12:46
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Сбои в работе сервисных центров МВД и онлайн-сервисов в Дии: каких услуг это касается

Анастасия Безейко
Основні тези
  • 27 мая возможны перебои в предоставлении услуг в сервисных центрах МВД и онлайн-сервисах в Дії из-за внеплановых технических работ.
  • Перебои касаются приема экзаменов, регистрации транспортных средств, замены водительских удостоверений, шеринга авто и других услуг.

Во вторник, 27 мая, в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении услуг. Это также касается работы онлайн-сервисов в Дии и Кабинета водителя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины. Там рассказали о внеплановых технических работах в Национальной информационной системе.

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Что известно о перебоях

О полном восстановлении предоставления услуг в ведомстве сообщат дополнительно. Сейчас в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении таких услуг:

  • прием теоретических и практических экзаменов;
  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • назначение надлежащего пользователя.

Кроме того, продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Несмотря на это, возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дии и Кабинете водителя:

  • замена водительского удостоверения;
  • перерегистрация авто;
  • шеринг авто;
  • бронирование номерных знаков;
  • продление срока хранения номеров.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!
– говорится в сообщении.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал о техническом обслуживании реестров, из-за которого с 24 по 27 мая не будут работать некоторые сервисы для водителей в Дії и Кабинете водителя.