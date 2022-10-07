Украинские военные сообщают о сбоях в работе Starlink, что затрудняет контрнаступление, – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что украинские военные посылают жалобы на работу спутников Starlink на линии фронта. Это могло привести к осложнениям контрнаступления.

Сбои в работе Starlink на фоне скандальных заявлений Илона Маска вызвали подозрение, что это связано с позицией основателя Space X. Однако причиной может стать то, что компания пытается избежать использования связи россиянами.

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Сбои в связи вызвали немало проблем во время контрнаступления

Financial Time пишет, что один из украинских чиновников рассказал, что некоторые из сбоев привели к "катастрофической" потере связи в последние недели. Особенно украинские военные столкнулись с проблемами связи при продвижении на оккупированную Россией территорию и даже непосредственно во время боев. Наибольшие сбои зафиксировали в Херсонской и Запорожской областях, под Харьковом и Донецком и Луганском направлениях.

В то же время другой чиновник подтвердил слова первого и отметил, что из-за сбоев поступало немало звонков военных на горячую линию. Оба чиновника отметили, что проблемы возникали тогда, когда войска заходили на территорию, находившуюся под временной российской оккупацией.

Источники 24 канала в ВСУ на Харьковском направлении также подтверждают, что связь ухудшается ближе к линии фронта.

В то же время координатор Благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын отметил, что причиной проблемы могли стать попытки Space X предотвратить незаконное использование систем оккупантами. Волонтер отметил, что проблемы возникали на тех территориях, которые ВСУ недавно оккупировали и об этом еще не сообщал Генштаб.

Реакция Илона Маска и вопросы к автору публикации

Илон Маск раскритиковал статью издания и заявил, что там приведены не точные данные по оплате терминалов Starlink. Кроме того, основатель Space X отметил, что ход событий на фронте является тайной.

В то же время в соцсетях обратили внимание на соавтора материала, ведь им является Роман Олеарчик, недавно работавший на российское издание "Ведомости".

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