Сбои в Резерв+: в ТЦК объяснили, как подтвердить наличие отсрочки или бронирования

В случае технических сбоев в приложении Резерв+ военнообязанные граждане могут подтвердить свой статус с помощью распечатанной PDF-версии документа.

В Сумском областном ТЦК подчеркнули, что бумажные и электронные военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.

Что делать в случае сбоев в работе Резерв+?

По информации Минобороны, проблемы в работе мобильного сервиса возникают преимущественно из-за пиковых нагрузок со стороны пользователей или проведения плановых технических работ.

Также остаться без электронного документа можно из-за нестабильного интернет-соединения или разряженного аккумулятора смартфона непосредственно во время проверки.

В случае возникновения недоразумений военнообязанным рекомендуется спокойно сообщить представителям блокпоста о технических трудностях и попробовать перезапустить приложение или телефон.

Однако самым надежным способом избежать споров остается заранее распечатанная PDF-версия документа из приложения Резерв+ или Дие.

Почему отсрочка может исчезнуть из приложения?

Большинство украинцев сейчас могут автоматически продлевать отсрочку от мобилизации без дополнительных заявлений и документов. В то же время иногда данные отсутствуют в государственных реестрах.

Чаще всего это касается людей, у которых родители имеют инвалидность I или II группы, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или воспитывают троих и более детей.

В таких случаях необходимо лично обратиться в ЦПАУ с необходимыми документами. Также ошибка может возникнуть из-за значительной нагрузки на государственные реестры. В Минобороны советуют в таком случае повторить запрос через 48 часов, а если проблема не исчезнет – все же обратиться в ЦПАУ.

Правила подтверждения статуса военнообязанных

Юридическая сила электронных и бумажных военно-учетных документов абсолютно равнозначна при условии наличия паспорта.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны предъявлять эти документы по требованию сотрудников ТЦК или полиции.

Как мы писали ранее, наличие в приложении Резерв+ отметки о базовой военной подготовке не запрещает 18-летним юношам выезжать за границу, если они относятся к категории призывников. В то же время при смене места работы гражданам с отсрочкой не нужно лично информировать ТЦК, ведь отчетность возлагается на работодателя.