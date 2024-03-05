Пользователи массово жаловались на то, что их выбрасывает из аккаунтов, когда они пытаются войти. Многие уже были уверены, что это попытка взлома.
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Не взломали ли фейсбук: что произошло с соцсетями 5 марта
Сегодня из-за технических проблем у пользователей возникли трудности с доступом к некоторым нашим сервисам. Мы решили проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась, и приносим извинения за возможные неудобства,
– сообщил спикер Meta.
Сбой длился около часа, сейчас соцсети возобновили работу.
Что известно о сбое в соцсетях 5 марта
Пользователи иронизируют над тем, что представители Meta были вынуждены писать в соцсеть Х о своих проблемах.
Мем о сбое в фейсбуке и инстаграме 5 марта: смотрите видео
Также под постом представителя компании люди рассказывают, работают ли их приложения.
Хотя официальный комментарий о причине сбоя был достаточно лаконичным, есть предположения о том, что же произошло. В Красном море йеменские хуситы повредили четыре кабеля, которые обеспечивали интернет и связь в регионе, – об этом сообщил британский телеканал Sky News.
Инцидент повлиял на 25% трафика, ведь перерезали 4 из 15 кабелей, которые обеспечивают глобальный интернет и связь в Красном море. Кабели соединяют Африку, Азию и Ближний Восток.
Частично сбой коснулся других соцсетей, в частности, телеграма.