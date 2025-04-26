Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службы компании.

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Сервисы возобновили работу после сбоя

В пресс-службе "Новой почты" сообщили, что их сервисы возобновили работу.

Там добавили, что пока еще наблюдаются сложности в работе сайта "Новой почты". Однако сообщается, что команда компании работает над их устранением.

Также Сергей Наумов председатель правления "Ощадбанка" сообщил, что проблема во внешнем дата-центре урегулирована. По его словам, все сервисы банка работают в штатном режиме.

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Напомним, в Украине утром в субботу, 26 апреля, фиксировали масштабный сбой в работе онлайн-сервисов. Так, стало известно о сбой в работе нескольких электронных сервисов. В частности, пользователи сообщали о сбое в приложениях "Новой почты" и Дії.