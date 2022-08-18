300 тысяч евро за 24 часа: латвийский музыкант открыл сбор денег на Bayraktar для Украины
Помочь Украине и купить для нее Bayraktar решили и в Латвии. Там инициатором сбора стал музыкант Ралфс Эйландс.
Он рассказал, что говорил с посольством Украины в Латвии, чтобы узнать, как можно помочь милитарно. Там предложили собирать деньги за которые, например, можно было бы купить в Турции Bayraktar и подарить его Украине. Об этом в эфире 24 каналу сообщил латвийский музыкант Ралфс Эйландс.
Важно За деньги из "народных байрактаров" купили спутник, который увеличит "хлопок" у оккупантов
"За 24 часа мы уже собрали 300 тысяч евро. Это для нас очень много. Ведь нужно собрать 5 миллионов, когда в Латвии всего примерно 1,8 миллиона жителей", – сообщил музыкант.
Уровень поддержки Украины
Ралфс Эйландс рассказал, что существует много организаций, которые поддерживают гуманитарно. Кроме того, есть инициатива, которая называется "твиттер-конвой". Ее участники привозят в Украину автомобили.
Музыкант отметил, что такие акции как Bayraktar помогают людям вспоминать, что война еще не закончилась.
"Нам в новостях каждый день говорят о войне и что там происходит. Мы хорошо знаем нашего соседа – россию. Мы были в Союзе, где нам очень не понравилось", – отметил Ралфс Эйландс.
Смотрите полное видео с латвийским музыкантом на ютубе 24 канала:
Последние новости о Bayraktar
- Турецкая компания Baykar намерена построить в Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2. В планах – создание нового беспилотного истребителя.
- В кремле продолжают искать возможные поводы продолжать войну в Украине. На этот раз решили заговорить о возможной атаке завода по производству Bayraktar. Заметим, что соответствующее предприятие, на котором должны строить турецкие беспилотники в Украине, еще не построили. Но это не мешает в россии уже размышлять над его уничтожением.