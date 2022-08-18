300 тысяч евро за 24 часа: латвийский музыкант открыл сбор денег на Bayraktar для Украины

Помочь Украине и купить для нее Bayraktar решили и в Латвии. Там инициатором сбора стал музыкант Ралфс Эйландс.

Он рассказал, что говорил с посольством Украины в Латвии, чтобы узнать, как можно помочь милитарно. Там предложили собирать деньги за которые, например, можно было бы купить в Турции Bayraktar и подарить его Украине. Об этом в эфире 24 каналу сообщил латвийский музыкант Ралфс Эйландс.

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"За 24 часа мы уже собрали 300 тысяч евро. Это для нас очень много. Ведь нужно собрать 5 миллионов, когда в Латвии всего примерно 1,8 миллиона жителей", – сообщил музыкант.

Уровень поддержки Украины

Ралфс Эйландс рассказал, что существует много организаций, которые поддерживают гуманитарно. Кроме того, есть инициатива, которая называется "твиттер-конвой". Ее участники привозят в Украину автомобили.

Музыкант отметил, что такие акции как Bayraktar помогают людям вспоминать, что война еще не закончилась.

"Нам в новостях каждый день говорят о войне и что там происходит. Мы хорошо знаем нашего соседа – россию. Мы были в Союзе, где нам очень не понравилось", – отметил Ралфс Эйландс.

Смотрите полное видео с латвийским музыкантом на ютубе 24 канала:

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