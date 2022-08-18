Він розповів, що говорив з посольством України в Латвії, аби дізнатися як можна допомогти мілітарно. Там запропонували збирати гроші за які, наприклад, можна було б купити в Туреччини Bayraktar та подарувати його Україні. Про це в ефірі 24 каналу повідомив латвійський музикант Ралфс Ейландс.

Важливо За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник, який збільшить "бавовну" в окупантів

"За 24 години ми вже зібрали 300 тисяч євро. Це для нас дуже багато. Адже треба зібрати 5 мільйонів, коли в Латвії всього приблизно 1,8 мільйона мешканців", – повідомив музикант.

Рівень підтримки України

Ралфс Ейландс розповів, що є багато організацій, які підтримують гуманітарно. Крім того, є ініціатива, яка має назву "Твиттер-конвой". Її учасники привозять в Україну автомобілі.

Музикант зазначив, що такі акції, як Bayraktar, допомагають людям згадувати, що війна ще не закінчилася.

"Нам в новинах щодня говорять про війну й що там відбувається. Ми добре знаємо нашого сусіда – росію. Ми були в Союзі, де нам дуже не сподобалося", – зазначив Ралфс Ейландс.

Дивіться повне відео з латвійським музикантом на ютубі 24 каналу:

Останні новини щодо Bayraktar