8-летний украинец из Львова собрал более 1 миллиона гривен для ВСУ

Восьмилетний львовянин Юрий Напора собрал более миллиона гривен на нужды ВСУ. Эти деньги направили на закупку дронов, автомобилей, приборов ночного видения и другого снаряжения для наших защитников.

Историю юного волонтера рассказали в управлении молодежи и спорта Львовской ОВА. Когда специалисты готовили сюжет, Юрий собрал 780 тысяч. Однако к моменту публикации эта сумма значительно выросла.

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Мальчик собрал более миллиона гривен для ВСУ

Школьник собирает деньги на нужды ВСУ, поя во Львове и городках Львовщины. Его отец рассказал, что однажды мальчик сказал, что нужно идти.

"Мы решили заехать в Мостиску, где нас никто не знал. Ну так, чтобы не было стыдно в случае фиаско", – отметил мужчина.

Больше всего Юрию нравятся подаренные военными шевроны. Школьник поет песни, которые берут украинцев за душу, в частности, патриотические, повстанческие, лирические о героизме и трагизме украинского народа.

Я не устал. Я люблю это. Я этого хочу. И выпрашиваю папу каждый раз куда-то идти или ехать петь, чтобы помогать нашим Вооруженным силам,

– рассказал юный волонтер.

Школьник собрал более миллиона гривен на ВСУ: видео

Когда управление готовило сюжет, Юрий собрал 780 тысяч, однако позже эта сумма превысила миллион гривен.

Мальчик – самый молодой волонтер молодежной духовно-патриотической организации "Апостольская Чота", действующей в Городке.

Именно через посредство этой организации Юрий помогает украинским военным. Благодаря 8-летнему львовянину на фронт направили немало амуниций и автомобилей.

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Во Львовской ОВА впервые рассказывали о маленьком волонтере в начале августа. Тогда ему удалось собрать чуть более 23 тысяч гривен.