Сбор голосов за отставку и цензура: как у Зеленского сбивают Разумкова

Присущий президенту Владимиру Зеленскому авторитаризм и политические амбиции спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова превратили вчерашних союзников в конкурентов.

Последние публичные проявления обоих политиков показали: напряжение усиливается и к президентским выборам грозит перерасти в настоящую войну. Офис президента начал кампанию против Разумкова и даже "прощупывает" депутатов на предмет голосов за его отставку.

Зеленский раздражен

24 июня во время интервью Зеленского Наталье Мосейчук в адрес Разумкова полетели три шпильки – многовато для 50 минут общения. "Де-юре в парламенте происходит много новых законопроектов и есть монобольшинство. А де-факто у оппозиционных депутатов есть бюрократическая возможность или, как говорит наш спикер, есть регламент и много разных причин, чтобы законопроект проходил тысячи правок", – намекнул на правовую щепетильность спикера, которая якобы мешает ему проводить реформы быстро. По данным "Нового времени", Зеленский даже дал Разумкову ироничное прозвище – "коричневый пиджак".

Зеленский также сказал, что в Украине фактически президентско-парламентская модель правления, а не парламентско-президентская, как прописано в Конституции. Между строк глава государства указал Раде на ее второе место и одобрил такой порядок вещей.

Третий укол нанесла Наталья Мосейчук, припомнив, что Зеленский лично взялся за деолигархизацию якобы из-за неспособности Рады "решить этот вопрос".

Президент уклонился от ответа на вопрос о втором сроке, однако заявил, что у него нет политических конкурентов: "У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война и бедные люди. Это то, что будет меня догонять".

Здесь Зеленский, конечно, слукавил. Последняя фраза адресовалась, в том числе Разумкову. Он видит в нем растущую угрозу. "Президент прямо спрашивал Диму (Разумкова – ред.): готовится ли он к выборам, зачем колесит по стране с промо-турами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается", – сообщило "Новое время" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Офиса президента.

Отклонился от партийной линии

Для Зеленского, который воспринимает критику и неповиновение как личное оскорбление, Разумков давно стал красной тряпкой.

На пике конституционного кризиса спикер подал в Раду альтернативный президентскому проект по КСУ. Он не голосовал за назначение министрами Сергея Шкарлета и Юрия Витренко. Единственный в составе СНБО не голосовал за санкции против каналов Козака и указывал на признаки превышения СНБО своих законных функций. Во время голосования за рынок земли Разумков отказался нарушать регламент и пошел по длинному пути, позволив парламенту рассмотреть все поправки. Глава Верховной Рады также не разделяет восторга от президентского закона про олигархов, называя его "имиджевым". С самого начала каденции ЗеКоманды Разумков был оппонентом турборежима в зале голосований, а также едва ли не основным стопом сумасшедших и порой опасных идей Офиса президента.

Он (Разумков – ред.) самого начала сказал: регламент и законность важнее прихотей офиса Зеленского. С этим не соглашался Андрей Богдан, а теперь не соглашается Андрей Ермак. Они и нашептывали Зеленскому, что Разумков опасен. Когда он обращался к Раде в день Конституции и говорил, что закон один для всех, что необдуманное вмешательство в Конституцию может обернуться катастрофой, на лице Зеленского все было написано, ему словно пощечину дали,

– сказал один из близких к Разумкову народных депутатов "Слуги народа".

Разумков превратил регламент в "железный купол", который защищает Раду от ручного управления ОП и фактически гарантирует парламенту независимость от президента. Автономность и взвешенная центристская позиция помогают Разумкову наращивать политический вес: по некоторым данным, число его сторонников в Раде растет, причем во всех фракциях.

Ограниченный доступ

Как рассказывает наш источник в окружении президента, в ответ на непослушание Разумкова ОП перевел кампанию против него в активную фазу. Ею руководит лично Андрей Ермак – он прорабатывает и кладет на стол Зеленскому разные сценарии по устранению сильного конкурента. В первую очередь, сместить его с позиции спикера, лишив трибуны и влияния на депутатский корпус. "У Зеленского прощупывают почву, контактируют с депутатами с орбиты Димы (Разумкова – ред.). Есть информация, что делали "выгодные предложения" за голос за его отставку. Но из необходимых 226 голосов едва собрали сотню. По этому поводу заметно нервничают и оказались в слабой позиции", – рассказал источник и добавил, мол, деньги не смогут решить все: Даже, если Офис контролирует монобольшинство конвертами полтора года за исправные и дисциплинированные голосования, то не факт, что этими же конвертами они смогут сманить на свою сторону депутатов в вопросе отставки спикера. Ведь одно дело нажать кнопку За в турборежиме, другое пойти на подлость против Разумкова, с которым у многих доверительные и хорошие личные отношения".

Через подконтрольные СМИ и "говорящую голову" советника Михаила Подоляка ОП разгоняет тезис о грядущей замене Разумкова на первого вице-спикера Руслана Стефанчука. При этом Подоляк говорит, что слухи эти распускает сам Разумков, чтобы "доказать свою незаменимость". "Помните, как было у Булгакова? Не читайте советских газет до обеда. Вот так и я некоторых своих коллег стараюсь не читать, потому что там больше разговоров, чем работы. А я считаю, что в тех условиях, в каких сейчас живет Украина, мы должны сконцентрироваться на работе", – парировал спикер на пресс-конференции.

Волна хейта длится больше полугода. В последнее время ОП прибегает даже к цензурированию.

На некоторых телеканалах Разумков и депутаты, которых считают к нему приближенными, стоят в стоп-листах. Все инфоповоды "сбивают". Например, на ахметовских он в принципе под запретом. Был вброс о союзе Ахметова и Разумкова. В действительности все наоборот: его "выключают" из эфира его каналов, а бывший ведущий "Украины 24" устраивается к Зеленскому пресс-секретарем,

– рассказал высокопоставленный источник в медиа-среде.

Последний прецедент с "выключением" произошел в день итоговой пресс-конференции Разумкова. Вместо нее "Украина 24" показывала эфир с Русланом Стефанчуком (который не поленился приехать в студию в 10 утра). Кроме того, телеканал оборвал трансляцию торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции прямо во время выступления спикера. После в кулуарах журналисты снова дали слово Стефанчуку.

Новый виток эскалации по линии Рада-ОП свидетельствует о том, что Разумкова стали расценивать потенциальной угрозой для Зеленского. Зимние и весенние социологические исследования группы "Рейтинг" относили спикера к лидерам по уровню доверия (31%) среди избирателей. При этом он имеет наименьший уровень недоверия – 36%. У Зеленского этот показатель был на отметке 51%. Безусловно, рейтинг доверия не самый объективный показатель. По уровню популярности президент пока значительно превосходит своего нового конкурента. Однако факт, что за 3 неполных года до очередных выборов в ОП занервничали и уже включились в борьбу, красноречивее текущих электоральных раскладов.

Автор Юрий Погребняк