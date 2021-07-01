Останні публічні прояви обох політиків продемонстрували: напруження посилюється, і до президентських виборів загрожує перерости у справжню війну. Офіс президента розпочав кампанію проти Разумкова і навіть "промацує" депутатів на предмет голосів за його відставку.

Зеленський роздратований

24 червня під час інтерв’ю Зеленського Наталії Мосейчук на адресу Разумкова полетіли три шпильки – забагато для 50 хвилин спілкування. "Де-юре в парламенті відбувається багато нових законопроєктів і є монобільшість. А де-факто опозиційні депутати мають бюрократичну можливість або, як каже наш спікер, є регламент і багато різних причин, щоб законопроєкт проходив тисячі правок", – натякнув на правову педантичність спікера, що нібито заважає йому проводити реформи швидко. За даними "Нового времени", Зеленський навіть дав Разумкову іронічне прізвисько – "коричневий піджак".

Зеленський також сказав, що в Україні фактично президентсько-парламентська модель правління, а не парламентсько-президентська, як прописано в Конституції. Між рядків глава держави вказав Раді на її друге місце та схвалив такий стан речей.

Третій укол зробила Наталія Мосейчук, пригадавши, що Зеленський особисто взявся за деолігархізацію нібито через нездатність Ради "вирішити це питання".

Президент ухилився від відповіді на запитання про другий термін, проте заявив, що він не має політичних конкурентів: "У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти – це інфраструктура, війна та бідні люди. Це те, що буде мене наздоганяти".

Тут Зеленський, звісно, злукавив. Остання фраза адресувалася зокрема Разумкову. Він вбачає в ньому дедалі більшу загрозу. "Президент напряму запитував Діму (Разумкова. – Ред.), чи готується він до виборів, навіщо їздить країною з промотурами і про що говорить із головами ОДА? На кожне із запитань той відмовчується", – повідомило "Новое время" із посиланням на високопоставленого співробітника Офісу президента.

Відхилився від партійної лінії

Для Зеленського, який сприймає критику і непокору як особисту образу, Разумков давно став червоною ганчіркою.

На піку конституційної кризи спікер подав у Раду альтернативний президентському проєкт щодо КСУ. Він не голосував за призначення міністрами Сергія Шкарлета і Юрія Вітренка. Єдиний у складі РНБО не голосував за санкції проти каналів Козака і вказував на ознаки перевищення РНБО своїх законних функцій. Під час голосування за ринок землі Разумков відмовився порушувати регламент і пішов довгим шляхом, дозволивши парламенту розглянути всі поправки. Глава Верховної Ради також не поділяє захоплення від президентського закону про олігархів, називаючи його "іміджевим". Від самого початку каденції ЗеКоманди Разумков був опонентом турборежиму в залі голосувань, а також мало не основним стопом божевільних і часом небезпечних ідей Офісу президента.

Він (Разумков. – Ред.) з самого початку сказав: регламент і законність важливіші за примхи офісу Зеленського. Із цим не погоджувався Андрій Богдан, а тепер не погоджується Андрій Єрмак. Вони й нашіптували Зеленському, що Разумков небезпечний. Коли він звертався до Ради в день Конституції і говорив, що закон один для всіх, що необдумане втручання в Конституцію може обернутися катастрофою, на обличчі Зеленського все було написано, йому наче ляпас дали,

– сказав один із близьких до Разумкова народних депутатів "Слуги народу".

Разумков перетворив регламент на "залізний купол", що захищає Раду від ручного управління ОП і фактично гарантує парламенту незалежність від президента. Автономність і зважена центристська позиція допомагають Разумкову нарощувати політичну вагу: кількість його прихильників у Раді зростає, причому в усіх фракціях.

Обмежений доступ

Як розповідає наше джерело в оточенні президента, у відповідь на непослух Разумкова ОП перевів кампанію проти нього в активну фазу. Нею керує особисто Андрій Єрмак – він опрацьовує і кладе на стіл Зеленському різні сценарії щодо усунення сильного конкурента. Насамперед змістити його з позиції спікера, позбавивши трибуни та впливу на депутатський корпус. "У Зеленського промацують ситуацію, контактують із депутатами з орбіти Діми (Разумкова. – Ред.). ТЄ інформація, що робили "вигідні пропозиції" за голос за його відставку. Але з необхідних 226 голосів ледь зібрали сотню. З цього приводу помітно нервують і опинилися в слабкій позиції", – поінформувало джерело, додавши: мовляв, гроші не зможуть вирішити все. Навіть, якщо Офіс контролює монобільшість конвертами півтора року за справні та дисципліновані голосування, то не факт, що цими ж конвертами вони зможуть заманити на свій бік депутатів у питанні відставки спікера. Адже одна справа натиснути кнопку "за" в турборежимі, інша – піти на підлість проти Разумкова, з яким у багатьох довірчі та хороші особисті стосунки".

Через підконтрольні ЗМІ і "балакаючу голову" радника Михайла Подоляка ОП розганяє тезу про очікувану заміну Разумкова на першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Водночас Подоляк зазначає, що чутки ці розпускає сам Разумков, щоб "довести свою незамінність". "Пам'ятаєте, як було в Булгакова? Не читайте радянських газет до обіду. Отак і я деяких своїх колег намагаюся не читати, бо там більше розмов, ніж роботи. А я вважаю, що в тих умовах, у яких зараз живе Україна, ми повинні сконцентруватися на роботі", – парирував спікер на пресконференції.

Хвиля хейту триває більше як пів року. Останнім часом ОП вдається навіть до цензурування.

На деяких телеканалах Разумков і депутати, яких вважають до нього наближеними, стоять у стоп-листах. Усі інфоприводи "збивають". Наприклад, на ахметовських він у принципі під забороною. Був вкид про союз Ахметова та Разумкова. Насправді все навпаки: його "вимикають" з ефіру його каналів, а колишній ведучий "Україна 24" влаштовується до Зеленського прессекретарем,

– розповіло високопоставлене джерело в медіасередовищі.

Останній прецедент із "вимиканням" стався в день підсумкової пресконференції Разумкова. Замість неї "Україна 24" показувала ефір із Русланом Стефанчуком (який не полінувався приїхати в студію о 10-й годині ранку). Крім того, телеканал обірвав трансляцію урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції просто під час виступу спікера. Після цього в кулуарах журналісти знову дали слово Стефанчуку.

Новий виток ескалації лінією "Рада – ОП" означає те, що Разумков став для Зеленського ще більшою загрозою. Зимові та весняні соціологічні дослідження групи "Рейтинг" зараховували спікера до лідерів за рівнем довіри (31%) серед виборців. Водночас він має найменший рівень недовіри – 36%. У Зеленського цей показник виявився на позначці 51%. Безумовно, рейтинг довіри не найбільш об'єктивний показник. За рівнем популярності президент наразі значно перевершує свого нового конкурента. Однак факт, що за три неповні роки до чергових виборів в ОП занервували і вже долучилися до боротьби, красномовніший за поточні електоральні розклади.