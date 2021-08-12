Штраф за собранные грибы и ягоды: имеют ли право наказывать украинцев

Недавно Государственная экологическая инспекция Украины похвасталась тем, что выписала штрафы людям, которые собирали ягоды в лесу. Мы расспросили юристов о том, действительно ли могут оштрафовать украинцев за то, что они будут собирать грибы или ягоды.

Украинцы-нарушители

На официальной странице Государственной экологической инспекции Украины в Facebook сообщили, что 17-18 июля в лесах Ровненщины проводили рейды, чтобы проконтролировать, соблюдают ли люди правила сбора ягод.

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За этот период в лесах Ровненской области государственные инспекторы выявили 10 таких нарушений. Виновные лица привлечены к админответственности,

– сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях изрядно возмутились тому факту, что на своей земле они не могут собирать грибы и ягоды, ведь им грозят штрафы.

Скриншот со страницы Государственной экологической инспекции Украины в Facebook

Мы поинтересовались у юристов, могут ли украинцев штрафовать за такое, и насколько это распространенная практика.

Что говорят эксперты

Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры", говорит, что действительно, в соответствии со статьей 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установлена ответственность в виде штрафа за самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.д.

Но, к ответственности лицо может быть привлечено только в случае, если такой сбор осуществляется на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам.

При этом получение лесного билета необходимо только в случае специального использования лесных ресурсов, то есть использования лесных ресурсов в крупных масштабах с определенной целью, например, сбыта или для нужд, не связанных с личным пользованием лесных ресурсов и только в пределах лесных участков, выделенных именно для этой цели (ст. 67–69 Лесного Кодекса Украины),

– пояснила Семенова.

К тому же размер штрафа для граждан составляет от 17 до 51 грн и от 51 до 119 грн для должностных лиц. Такая же ответственность установлена в случае сбора дикорастущих плодов, орехов, ягод и т.д. с нарушением установленных сроков их сбора.

Эксперт добавляет, что если говорить об обычных гражданах, которые собирают в лесах дикорастущие растения, в частности ягоды и грибы, необходимо отметить следующее, что согласно ст. 66 ЛК Украины граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, бесплатно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и тому подобное.



Для собственного потребления украинцы могут свободно собирать грибы и ягоды / Фото Pixabay

Максимальные нормы бесплатного сбора дикорастущих травяных растений, цветов, ягод, орехов, грибов и т. п. устанавливаются органами исполнительной власти,

– напомнила Семенова.

И добавила: "Например, максимальные нормы бесплатного сбора гражданами малины или брусники в Ровненской области составляют 10 килограммов, а в Харьковской области – 1 килограмм; грибы белые и лисички в Ровненской области разрешено собирать в объеме до 30 килограммов, все остальные – 50 килограммов, в Харьковской – белый, масленок, польский – 12 килограммов, опята – 15 килограммов; остальные 3 килограмма".

Она подытожила, что сбор гражданами в лесах дикорастущих травяных растений, цветов, плодов, ягод, орехов и грибов (кроме видов, занесенных в Красную Книгу Украины) для собственного потребления относится к общемуиспользованию лесных ресурсов и проводится бесплатно и не является правонарушением, предусмотренным ст. 70 КУоАП.

А вот уже превышение максимальных норм бесплатного сбора дикорастущих травяных растений, цветов, ягод, орехов, грибов и т. п., может тянуть за собой необходимость уплатить за растения, объем которых превышает максимально допустимый, но также не является основанием для наложения штрафа в порядке ст. 70 КУоАП.

Итак, если украинцы собирают грибы, ягоды и различные растения, которые не находятся в Красной книге, и которые растут не на заповедных участках леса – никто не может выписать им ни один штраф.