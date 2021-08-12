Українці-порушники

На офіційній сторінці Державної екологічної інспекції України у Facebook повідомили, що 17-18 липня у лісах Рівненщини проводили рейди, щоб проконтролювати, чи дотримуються люди правил збору ягід.

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За цей період у лісах Рівненщини державні інспектори виявили 10 таких порушень. Винних осіб притягнуто до адмінвідповідальності,

– сказано у повідомлені.

Користувачі у коментарях неабияк обурилися тому факту, що на своїй землі вони не можуть збирати гриби і ягоди, адже їм загрожують штрафи.

Скриншот зі сторінки Державної екологічної інспекції України у Facebook

Ми поцікавилися у юристів, чи можуть українців штрафувати з таке, та наскільки це розповсюджена практика.

Що кажуть експерти

Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова і Партнери", каже, що, дійсно, згідно зі статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність у вигляді штрафу за самовільне збирання дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід і т.д.

Але, до відповідальності особа може бути притягнута тільки у разі, якщо такий збір здійснюється на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками.

При цьому отримання лісового квитка необхідно тільки у разі спеціального використання лісових ресурсів, тобто використання лісових ресурсів у великих масштабах з певною метою, наприклад, збуту або для потреб, не пов’язаних з особистим користуванням лісових ресурсів та тільки в межах лісових ділянок, виділених саме для цієї мети (ст. 67 – 69 Лісового Кодексу України),

– пояснила Семенова.

До того ж розмір штрафу для громадян складає від 17 до 51 грн та від 51 до 119 грн для посадових осіб. Така сама відповідальність встановлена у разі збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т.д. з порушенням установлених строків їх збирання.

Експертка додає, якщо говорити про звичайних громадян, які збирають у лісах дикорослі рослини, зокрема ягоди та гриби, необхідно зазначити наступне, що згідно зі ст. 66 ЛК України громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо.

Для власного споживання українці можуть вільно збирати гриби та ягоди / Фото Pixabay

Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються органами виконавчої влади,

– нагадала Семенова.

І додала: "Наприклад, максимальні норми безоплатного збору громадянами малини або брусниці у Рівненської області складають 10 кілограмів, а у Харківській області – 1 кілограм; гриби білі та лисички у Рівненської області дозволено збирати у обсязі до 30 кілограмів, всі інші – 50 кілограмів, у Харківській – білий, маслюк, польський – 12 кілограмів, опеньки – 15 кілограмів; інші 3 кілограми".

Вона підсумувала, що збір громадянами у лісах дикорослих трав'яних рослин, квітів, плодів, ягід, горіхів та грибів (крім видів, занесених до Червоної Книги України) для власного споживання відноситься до загального використання лісових ресурсів і проводиться безкоштовно та не є правопорушенням, передбаченим ст. 70 КУпАП.

А от вже перевищення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо, може тягнути за собою необхідність сплатити за рослини об’єм яких перевищує максимально допустимим, але також не є підставою для накладення штрафу у порядку ст. 70 КУпАП.

Отже, якщо українці збирають гриби, ягоди та різні рослини, які не знаходяться у Червоній книзі, та які знаходяться не на заповідних ділянках лісу – ніхто не може виписати їм жодний штраф.