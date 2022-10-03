Антенны и зарядные устройства для раций: открыт сбор для воинов 24-й бригады

24-я отдельная механизированная бригада защищает нашу страну на Юге. Во время одной из атак наши воины потеряли все зарядные устройства для радиостанций и антенны. Так что сейчас им срочно необходимо пополнение техники.

Сбор средств на зарядные устройства и антенны открыл режиссер 24 канала Константин Габрийчук. Для помощи нашим защитникам необходимо собрать 110 000 гривен.

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Как приобщиться к сбору средств

Военные 24-й бригады потеряли зарядные устройства и антенны во время прилета в штаб связистов. Сейчас нашим воинам нужны 10 антенн и 40 зарадных устройств, ведь рации – это жизнь наших защитников.

Каждый из вас может присоединиться к сбору и помочь нашим защитникам:

вы можете отправить средства на счет Монобанка по ссылке;

или на карту 5375 4112 0116 0558;

Помните, что каждая гривна важна. Это не только закрытый сбор, но и сохраненные жизни наших воинов.



Сбор для 24-й отдельной механизированной бригады / Инфографика 24 канала

Огненный "привет" от 24 канала и наших читателей для врага

В сентябре мы закрыли сбор средств для 102 бригады из Ивано-Франковска, который организовала журналистка 24 канала София Трощук.

Для 102 бригады из Ивано-Франковска, которая находится "на нуле", удалось быстро собрать 80 тысяч гривен. Ребятам нужны были 2 "Моторолы", которые после успешного сбора отправили на фронт.

Чтобы отблагодарить читателей и редакцию 24 канала, воины из 102 бригады подписали боеприпасы "24 канал". Так что оккупанты получили огненный "привет" от нашей редакции и от наших читателей.



Огненный "привет" оккупантам от 24 канала и наших читателей / Фото предоставлено военными

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