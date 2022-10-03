Збір коштів на зарядні пристрої та антени відкрив режисер 24 каналу Костянтин Габрійчук. Для допомоги нашим захисникам необхідно зібрати 110 000 гривень.

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Як долучитися до збору коштів

Військові 24-ї бригади втратили зарядні пристрої та антени під час прильоту в штаб зв'язківців. Зараз нашим воїнам потрібні 10 антен та 40 зарадних пристроїв, адже рації – це життя наших захисників.

Кожен із вас може долучитися до збору та допомогти нашим захисникам:

ви можете надіслати кошти на монобанку за посиланням;

або на карту 5375 4112 0116 0558;

Пам'ятайте, що кожна гривня – важлива. Це не лише закритий збір, а й збережені життя наших воїнів.



Збір для 24-ї окремої механізованої бригади / Інфографіка 24 каналу

Вогняний "привіт" від 24 каналу та наших читачів для ворога

У вересні ми разом закрили збір коштів для 102 бригади з Івано-Франківська, який організувала журналістка 24 каналу Софія Трощук.

Для 102 бригади з Івано-Франківська, які перебувають "на нулі", вдалося швидко зібрати 80 тисяч гривень. Хлопцям вкрай потрібні були 2 "Мотороли", які після успішного збору відправили на фронт.

Щоб віддячити читачам та редакції 24 каналу, воїни зі 102 бригаду підписали боєприпаси "24 канал". То ж окупанти отримали вогняний "привіт" від нашої редакції та від наших читачів.



Вогняний "привіт" окупантам від 24 каналу та наших читачів / Фото надане військовими

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