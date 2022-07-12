Защищают нас на передовой: помогите приобрести бус для саперного подразделения чортковской ТрО

На протяжении пяти месяцев украинские защитники и защитницы ведут борьбу на главном фронте. Следует помнить о них "в тылу" и откликаться на их просьбы.

Сбор средств на бус для саперов чортковской ТрО

Мы должны способствовать нашей победе, а это можно делать, собирая средства на транспорт, в котором нуждаются военные. Так, волонтерская организация "Паляниця" открыла сбор средств на бус для саперов чортковской ТрО, и призывает присоединяться.

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В своих сторис и постах "Паляниця" неоднократно подчеркивала, что помогает не только военным, которые уже находятся на передовой, или выезжают туда. Однако сейчас решила помочь жителям Чорткова, которые встают на защиту государства.

Мы не можем быть в стороне, поэтому делаем то, что получается лучше всего – помогаем. Итак, мы начинаем сбор средств на бус для саперного подразделения 105 бригады 80 батальона чортковской ТрО,

– говорится в сообщении.

Специально для этого волонтерская организация открыла счет в монобанке.

Номер карты банка: 5375 4112 0246 6871

"Паляниця" имеет целью собрать 200 000 долларов. Поэтому давайте поможем сделать это как можно быстрее, ведь всем хорошо известно, что так, как умеют донатить украинцы, больше не может никто – нам все под силу!



Сбор средств на бус для саперов чортковской ТрО / Фото из инстаграма @palianytsia_chortkiv

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