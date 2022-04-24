Сбрасывают бомбы и стреляют из пушек: даже на Пасху оккупанты обстреливают "Азовсталь"

На Пасху российские оккупанты беспощадно обстреливают территорию "Азовстали" в Мариуполе. Сбрасывают авиабомбы, гатит артиллерия, стреляют пушки и штурмует пехота.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

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Паламарь поблагодарил всех, кто помогает гражданским выбраться из Мариуполя и выразил уважение побратимам, которые положили свою жизнь ради безопасности Родины и мира. Он призвал сделать все, чтобы защитники Мариуполя могли рассказать все своим родным.

Помните, когда вы сбрасываете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей,

– подчеркнул Паламарь.

Реакция властей

Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что Россия без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Захватчики интенсивно концентрируют силы и технику для штурма.

Политик выдвинул 3 шага, на которые должны пойти оккупанты:

Огласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

Согласиться на "специальный раунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.

Смотрите обращение Святослава Паламара: