Сбрасывают до 6 КАБов в одну точную, – офицер ВСУ об ожесточенных боях за Покровск

Оборона агломерации Покровск – Мирноград остается едва ли не самой важной задачей украинских военных. Враг применяет метод просачивания, что обойти позиции с севера, а также большое количество авиации.

Именно с нее оккупанты сбрасывают управляемые авиационные бомбы, часто в ту же цель. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что украинские бойцы умело противодействуют врагу.

Как происходят ожесточенные бои за Покровск?

По словам офицера ВСУ, враг не может продвинуться на север от Покровска так, как если бы того хотел, то есть лобовыми атаками. Поэтому россияне пытаются продвигаться в сторону населенного пункта Гришино методом просачивания.

Населенные пункты Родинское и Гришино важны для обеспечения логистики для обороны агломерации Покровск – Мирноград, что понимает противник. Поэтому россияне давят именно на эти города с целью зажатия Покровска.

Также враг подтянул артиллерию в Южный Мирноград, чтобы поражать наши позиции. Россияне постоянно проводят доразведку и даже без подтверждения целей используют авиацию – сбрасывают до 6 КАБов в одну точную,

– подчеркнул Ткачук.

Заметьте! Недавно враг провел атаки возле нескольких населенных пунктов этой агломерации – вблизи Гришиного, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Федоровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Офицер ВСУ отметил, что kill-zone достигает 15 километров и растягивается от южного Покровска до Южного Мирнограда. Там враг сосредоточил мощные подразделения БпЛА – "Архангелы" и "Рубикон", а также начал применять тяжелые бомберы для поражения позиций украинских военных и НРК для логистики.

Ситуация в Покровске: смотрите на карте

Он добавил, что украинские войска, а именно 7 корпус ДШВ ВСУ, знают о намерениях врага и действуют без розовых очков. В случае отхода украинской армии, враг будет использовать Мирноград как город для накопления ресурсов.

Что известно об обороне Покровска?