Дело в том, что Лукашенко очень опасается появления полка Калиновского на территории Беларуси. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Достойно внимания Путина спасет Лукашенко?

Диктатор видит опасность

Сейчас Лукашенко ищет варианты спасения своей жизни. Полк Калиновского – структура гораздо более мощная, чем два подразделения, состоящие из граждан России. И численность, и боевой потенциал гораздо выше.

Сравнить военный потенциал России и Беларуси – понятно, в чью пользу. И настроения народа совсем другие. У Путина в России поддержка значительно выше, чем у Лукашенко в Беларуси,

– подчеркнул Яковенко.

В отличие от России, где появление вооруженных подразделений вряд ли приведет к перевороту, в Беларуси – это вполне возможно. Конечно, Лукашенко такого развития событий очень опасается.

"Недаром он постоянно ездит к Путину, чтобы получить какие-то гарантии безопасности, что в случае появления полка Калиновского на территории Беларуси, Путин не бросит своего неверного союзника, который неоднократно его предавал, но все-таки остался единственным союзником", – отметил журналист.

Оппозиционер о страхе Лукашенко перед переворотом: смотрите видео

Поддержат ли белорусы переворот

Многое будет зависеть от того, в какой момент это произойдет. По словам Яковенко, когда люди принимают решение, они чувствуют настроение, чувствуют обстановку. Как говорится, от власти должно пахнуть властью. И полиция это ощущает, и силовики это ощущают.

Я очень хорошо помню ситуация августа 1991 года, когда ГКЧП вывели танки на улицы Москвы, и от них властью не пахло. Понятно было, что все это не власть. И танкисты это ощущали. Вооруженные силы России, которые были введены, не ехали на людей,

– напомнил оппозиционер.

За исключением подразделения Суровикина, который уже тогда был людоедом. Именно его бронетранспортер задавил троих парней.

Все остальные либо вели себя растерянно, либо переходили на сторону народа, потому что они чувствовали, где запах власти. Тогда запах власти был от Ельцина, а не ГКЧП,

– акцентировал Игорь Яковенко.

В Кремле, несмотря на то, что там сидит дурак, запах власти есть, а у Лукашенко уже нет. По мнению Яковенко, когда украинская армия будет наступать, полк Калиновского действительно сможет зайти в Беларусь.

"На его сторону начнут переходить, он будет укрепляться с помощью силовиков. Такая версия возможна, но это должно совпасть с контрнаступлением ВСУ, когда Путин не в состоянии будет поддержать своего собратья по диктатуре", – подытожил Игорь Яковенко.

Россия будет "увольнять" Беларусь