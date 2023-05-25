Річ у тім, що Лукашенко дуже боїться появи полку Калиновського на території Білорусі. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Диктатор бачить небезпеку

Зараз Лукашенко шукає варіанти порятунку власного життя. Полк Калиновського – структура значно більш потужна, ніж два підрозділи, які складаються з громадян Росії. І чисельність і бойовий потенціал значно вищі.

Порівняти військовий потенціал Росії та Білорусі – зрозуміло, на чию користь. І настрої народу зовсім інші. У Путіна в Росії підтримка значно вища, ніж у Лукашенка в Білорусі,

– наголосив Яковенко.

На відміну від Росії, де поява збройних підрозділів навряд чи призведе до перевороту, у Білорусі – це цілком можливо. Звісно, Лукашенко такого розвитку подій дуже боїться.

"Недарма він постійно їздить до Путіна, щоб таки отримати якісь гарантії безпеки, що у випадку появи полку Калиновського на території Білорусі, Путін не кине свого невірного союзника, який неодноразово його зраджував, але все-таки залишився єдиним союзником", – відзначив журналіст.

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Чи підтримають білоруси переворот

Багато залежатиме від того, у який момент це відбудеться. За словами Яковенка, коли люди приймають рішення, вони відчувають настрої, відчувають обстановку. Як то кажуть, від влади має пахнути владою. І поліція це відчуває, і силовики це відчувають.

Я дуже добре пам'ятаю ситуація серпня 1991 року, коли ДКНС вивели танки на вулиці Москви, і від них владою не пахло. Зрозуміло було, що усе це – не влада. І танкісти це відчували. Збройні сили Росії, які були введені, не їхали на людей,

– нагадав опозиціонер.

За винятком підрозділу Суровікіна, який вже тоді був людожером. Саме його бронетранспортер задавив трьох хлопців.

Усі інші або поводилися розгублено, або переходили на бік народу, бо вони відчували, де запах влади. Тоді запах влади був від Єльцина, а не ДКНС,

– акцентував Ігор Яковенко.

У Кремлі, попри те, що там сидить дурень, запах влади є, а у Лукашенка – вже ні. На думку Яковенка, коли українська армія буде наступати, полк Калиновського справді зможе зайти в Білорусь.

"На його бік почнуть переходити, він буде укріплюватися за допомогою силовиків. Така версія можлива, але це має збігтися з контрнаступом ЗСУ, коли Путін не в стані буде підтримати свого побратима по диктатурі", – підсумував Ігор Яковенко.

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