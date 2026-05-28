Прятались в детском лагере: СБС всадили по базе российских военных на побережье Азова
Украинские операторы беспилотных систем атаковали пункт дислокации российских войск на ВОТ Донецкой области. Оккупанты разместили базу на территории бывшего детского лагеря.
Об этом 28 мая в соцсети X сообщили бойцы 413 полк СБС "Рейд".
Смотрите также НПЗ в Туапсе снова в огне: Силы обороны били по важным объектам врага в России и на ВОТ
Какие детали успешной работы СБС?
Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" совместно с бойцами 1-го отдельного центра СБС нанесли удар по пункту временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады России, которая входит в состав 51-й армии.
Поражение зафиксировано в районе села Безымянное на временно оккупированной территории Донецкой области. Населенный пункт находится под контролем российских войск с 2014 года.
Бойцы отметили, что оккупационные войска намеренно обустроили свою базу на территории бывшего детского лагеря "Звездочка" на побережье Азовского моря. Россияне осознанно используют гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.
В СБС напомнили, что в мае операторы БпЛА уже наносили успешную атаку по командному пункту 9-й ОМСБр во временно оккупированном Покровске. Тогда как в апреле "Рейд" поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая является "ядром" 29-й общевойсковой армии России.
Системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения противника ослабляет его возможности планировать и осуществлять наступательные действия,
– говорится в сообщении военных.
СБС атаковали базу российских военных: смотрите видео
Какие объекты России недавно атаковали оборонцы?
Ночью 27 мая в российском Туапсе было шумно – там горел нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский". Заметим, что это предприятие является одним из крупнейших в южной части России и производит около 12 миллионов тонн нефти в год.
Ракеты Storm Shadow попали по программно-аппаратным комплексам средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России вблизи Воронежа, Таганрога и Севастополя.
На ВОТ защитники атаковали вражеские командные пункты, склад материально-технического обеспечения, радиолокационную станцию "Небо-СВ" и командно-штабную машину из состава "Бук-М2" оккупантов.