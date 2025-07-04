СБС отчитались о результатах за июнь: поражен каждый четвертый враг, каждая пятая цель

В июне каждый четвертый враг и каждая пятая вражеская цель были поражены подразделениями новосозданной группировки Сил беспилотных систем.

Результаты работы СБС обнародовал командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, информирует 24 Канал. Они свидетельствуют о том, что результативность существенно повысилась после создания группировки СБС, в которую вошли подразделения "Линии дронов".

Смотрите также Сырский рассказал о задачах нового командующего Сил беспилотных систем Бровди

Результаты работы подразделений группировки СБС

Рейтинг подразделений группировки СБС по результативности, обнародованный командующим в видео, демонстрирует существенное повышение результативности всего рода войск СБС.

Согласно обнародованной информации, 12 подразделений группировки СБС в течение июня уничтожили или ранили более 4,5 тысячи оккупантов – это 28,3% от общего количества оккупантов, пораженных всеми подразделениями Сил обороны Украины (16 000 человек). Также Группировка СБС в июне поразила более 19,6 тысячи вражеских целей – 21,8% от общего числа (90 000 единиц).

Отчет группировки Сил беспилотных систем за июнь 2025 года: смотрите видео

В статистику включены результаты работы 7 подразделений, которые входили в СБС ранее, и 5 подразделений инициативы "Линия дронов", которые присоединились к СБС в июне: бригада "Птицы Мадяра", полки "Феникс", "Ахиллес", "Рарог" и "К-2". На общем счету этих 5 подразделений – почти 76% уничтоженных в июне группировкой СБС оккупантов и более 83% уничтоженных целей.

Отныне ежемесячно, все прозрачно, чтобы не возникало лишних вопросов. 12 из 507-ми верифицированных подразделений Сил обороны Украины. 14-й полк СБС выполняет отдельные задачи, размещение чувствительной информации ограничено. Во внутреннем рейтинге результативности подразделений СБС участия не принимает,

– прокомментировал видео Мадяр.

Что известно о Силах беспилотных систем

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы по указу Президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

20 июня 2025 года создана группировка Сил беспилотных систем, которая объединила все части СБС и части из инициативы "Линия дронов".

С 11 июня 2025 года назначенный командующим СБС Роберт "Мадяр" Бровди приступил к исполнению обязанностей.

Ранее Мадяр сообщал о начале реализации 100-дневного плана развития Сил беспилотных систем и 4 ключевые цели:

объединить все подразделения группировки единым замыслом;

внедрить унифицированные подходы во всем (разведка, планирование, тактика применения, система отчетности, расчеты потребностей и т.д.);

обеспечить слаженность действий;

обеспечить рациональное, в соответствии с вызовами фронта, использование беспилотных систем и размещение подразделений группировки.

Также Мадяр прогнозировал значительное улучшение результатов СБС после присоединения подразделений "Линии дронов". По его данным, удельный вес подразделений СБС по целям от общего объема поражений Силами обороны Украины в апреле и мае составил лишь 4%, по уничтожению врага – 6 – 7%. Удельный вес подразделений "Линии дронов" по ​​уничтожению врага и целям составил 12 – 17%. "Синергия ранее заложенных усилий – результат не заставит себя ждать", – уверял он.