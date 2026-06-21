СБС поблагодарили известного российского пропагандиста за "помощь" в атаке на Крым

После массированной атаки 21 июня в Крыму полностью приостановили продажу бензина. Силы беспилотных систем "потроллили" известного российского пропагандиста, который буквально несколько дней назад радостно сообщал о том, что на полуостров доставили большое количество топлива.

17 июня блогер под ником Fighterbomber написал: "В Крым поступило топливо. Много". Сегодня украинские военные исправили это "недоразумение".

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Как СБС посмеялись над российским пропагандистом Fighterbomber?

От имени 1-го отдельного Центра выражаем искреннюю благодарность Туманову Илье Борисовичу из города Воронеж, более известному как Fighterbomber, за содействие в операции по поражению нефтеналивного терминала в Крыму,

– говорится в сообщении 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил безопасности и обороны Украины.

Эта насмешка не осталась незамеченной россиянами. Они начали обвинять Туманова в том, что он причастен к удару по критически важному терминалу в Керчи. Это следует из поста самого блогера.

Там отечественные интернет-бойцы, начитавшись украинских пабликов, решили, что Керчь разбомбил я. Докладываю. Идите на **й. Желательно, взявшись за руки. Кто хочет повоевать, обращайтесь. Помогу,

– написал он.

Напомним, что Илья Туманов — российский военный, капитан вооружённых сил России, пропагандист и администратор Telegram-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.

До 2020 года он проходил военную службу на аэродроме "Балтимор" в Воронеже в должности помощника штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34. Участвовал в военной операции России в Сирии.

На канале Fighterbomber с более чем полумиллиона подписчиков Туманов активно поддерживает вооруженную агрессию против Украины и героизирует действия российских военных пилотов.

Кроме того, блогер в качестве посредника помогает российским военным с обеспечением и решением текущих задач.

Что известно об атаке 21 июня, которая оставила Крым без топлива?

В ночь на 21 июня украинские силы нанесли удары по ряду важных объектов российской логистики. В Керчи был поражён нефтетерминал "ТЕС-Терминал-1", где возник пожар. Это один из ключевых объектов для хранения и перевалки топлива в Крыму, который используется российскими войсками.

Также возгорание зафиксировано в порту "Кавказ" в Краснодарском крае России — важном логистическом узле, обеспечивающем сообщение между Россией и оккупированным Крымом.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Роздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в районе Чонгара.

21 июня так называемый губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове продажу бензина полностью приостановили. На АЗС не отпускают топливо ни за наличные, ни по безналичному расчету, ни по талонам — ограничения касаются как физических лиц, так и бизнеса. Заправляют только экстренные и государственные службы.

В оккупационной администрации объяснили ситуацию задержками с поставками топлива.

В Севастополе также приостановили выдачу бензина по ранее выданным талонам и QR-кодам.