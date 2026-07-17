Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно о пораженных целях?

Операция "Молочка" продолжается уже 12 суток. За это время было поражено 159 судов, входящих в состав российского теневого флота.

Только 17 июля беспилотные системы поразили еще 12 судов в Черном море. Среди них девять сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз и один буксир.

Места, где были поражены суда / Фото "Мадяр"

С 6 по 17 июля в ходе операции под удары попали:

117 судов в Азовском море;

42 судна в Черном море.

Цель: необратимый паралич логистики нефти, топлива и грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; цель не в том, чтобы нефтяными пятнами загрязнить акваторию, поэтому никаких пробоин,

– пишет "Мадяр".

Важно! Для отслеживания количества успешных операций также существует отдельное онлайн-табло СБС.

Напомним, что 16 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще 11 судов российского так называемого "теневого флота" в акваториях Черного и Азовского морей. По словам "Мадяра", среди пораженных судов – пять нефтяных танкеров, один танкер-газовоз, три сухогруза и два буксира.

Удары по танкерам, буксирам и другим судам затрудняют поставки топлива во временно оккупированный Крым, тогда как альтернативные логистические маршруты также находятся под огневым контролем украинских сил.

"Мадяр" подчеркнул, что Украина целенаправленно разрушает российскую логистику, чтобы максимально затруднить снабжение оккупационной группировки на полуострове. По его словам, украинские военные наносят удары по путям снабжения топливом, боеприпасами, техникой и личным составом, а атаки на суда, обеспечивающие эти перевозки, будут продолжаться и в дальнейшем.

"Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть у****** через него. Вот все эти миллионы пусть через тот мостик п******, б***, без остановки в свою Россию, – подытожил Бровди.