В ночь на 15 мая Силы беспилотных систем нанесли массированные удары по военным объектам в тылу противника. Поражен самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир" с тушкой К-27 в российском Ейске, ЗРК "Панцирь" и "Тор".

Об этом информирует командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Какие потери недавно понес противник?

В течение ночи на 15 мая беспилотники СБС осуществили 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам глубине России, в частности в Таганроге, Ейске и на ВОТ Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской областей.

Среди пораженных целей широкий спектр вражеской техники и инфраструктуры в разных регионах. Подразделения СБС уничтожили самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-27 в районе населенного пункта Морское, что в России.

Также было поражено ЗРК "Тор-М2" в Луганской области и ЗРГК "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, в Бердянске уничтожено судно-сухогруз с боекомплектом, а в районе Райгородки атаковано учебный центр и места дислокации противника.

К операции по уничтожению вражеских объектов были привлечены подразделения различных бригад СБС, которые действовали скоординировано и нанесли комплексные и эффективные удары по ключевым объектам врага.

Командующий СБС "Мадьяр" отметил, что 16-й и 17-й элементы противовоздушной обороны противника были уничтожены подразделениями беспилотных систем в период с 1 по 15 мая.

Всего в период с декабря по май СБС вывели из строя 153 единицы вражеских средств ПВО, в частности 108 зенитных ракетных комплексов, 39 радиолокационных станций и 6 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Отдельным массированным визитом вежливости отработано Рязанский НПЗ совместно с подразделениями глубинного поражения ССО, ГУР и другими. Кремлевская наливайка идет по треку Туапсе,

– добавил "Мадьяр".

Важно! В комментарии 24 Канала командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил, что значительное количество потерь россиян в живой силе или технике происходит именно благодаря работе беспилотников. По словам военного, Украина уже пятый месяц подряд имеет преимущество в применении беспилотных технологий. Силы обороны ликвидируют больше оккупантов, чем Россия мобилизует в течение одного месяца. Фактически вражеское войско теряет возможность активно наступать на важных направлениях фронта. На СБС приходится 35% от всех пораженных и уничтоженных целей противника.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1 150 россиян, а еще разбили 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 7 наземных робототехнических комплексов.

В ночь на 14 мая вражеские войска потеряли:

мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского в Донецкой области;

узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области;

склад материально-технических средств противника в Перевальном в Крыму;

ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Кроме того, защитники поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области России.

Недавно появилась информация, что российские военные очень волнуются из-за активности украинских дронов возле оккупированного Мариуполя. БпЛА били по автоцистернам и другой вражеской технике над трассой Т-0509 Мариуполь-Донецк и якобы заблокировали российскую логистику и движение гражданских.