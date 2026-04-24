Силы беспилотных систем уничтожили вражеский командный пункт на ВОТ Луганщины: "Мадьяр" показал видео
- Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили командный пункт 58 армии России на временно оккупированной территории Луганщины, использовав шесть беспилотников.
- Командующий Роберт Бровди обратил внимание на необходимость улучшения качества боеприпасов и призвал производителей решить проблему.
Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили командный пункт подразделения из состава 58 армии России. Операция состоялась в районе Кадиевки на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".
Что поразили Силы беспилотных систем?
Командный пункт, который уничтожили СБС, был расположен в 55 километрах от линии боевого соприкосновения. По словам Роберта Бровди, поражения таких целей является важным для ослабления управления российскими войсками.
В своей заметке "Мадьяр" также обратил внимание на эффективность вооружения: для уничтожения объекта было использовано шесть беспилотников с боевой частью по 100 килограммов. В то же время, по мнению военного, для полного поражения хватило бы двух таких дронов.
Роберт Бровди обратился к производителям боеприпасов с призывом прекратить поставки некачественных решений к ценным системам вооружения
Это постоянная проблема, иначе я бы не позволил себе о том подсветить публично. Оторвите ваши глаза от подсчетов сверхприбылей и немедленно решайте проблему,
– написал он.
Также "Мадьяр" призвал сосредоточиться на практическом решении вопросов во взаимодействии с подразделениями, которые непосредственно применяют эти средства.
Враг продолжает нести потери: последние новости
19 апреля Украина ударила собственными крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате операции подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия.
22 апреля украинцы также атаковали патрульный сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России проекта 22460 в Севастополе. Подтверждено повреждение боевой рубки.
Кроме этого, украинские беспилотники нанесли удар по командному пункту спецподразделения ФСБ во временно оккупированном Донецке. Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что успешный удар стал возможным благодаря работе украинского подполья и появлению новых дронов с большей дальностью действия.