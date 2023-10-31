Российские СМИ пишут, что в результате атаки на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в ночь на 29 октября получил повреждения. Из сотрудников никто не пострадал. 24 Канал.
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Дроны повредили завод
Российские СМИ сообщили, что Афипский НПЗ в ночь на 29 октября атаковал беспилотник. В результате падения БПЛА повреждения получили воздуховод и защита установки совместной переработки газа и газоконденсата.
Возник пожар. Для того чтобы ее потушить понадобился примерно час.
В момент атаки на заводе было 60 сотрудников, никто не пострадал.
Этот удар – операция СБУ
- О спецоперации СБУ сообщили информированные источники. Как подтверждают наши источники, Афипский НПЗ, снабжавший топливом войска России, атаковали два беспилотника СБУ.
- Источники 24 Канала рассказывают, что такие объекты как НПЗ – важная цель. Дело в том, что только за прошлый год на предприятии произвели более 7 миллионов тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину.
- Заметим, что россияне после атаки по НПЗ заявляли, что якобы случился локальный пожар. Однако, как свидетельствуют обнародованные кадры, атака дронов все-таки имела серьезные последствия.