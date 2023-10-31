Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок атаки на нафтопереробний завод у Краснодарському краї в ніч проти 29 жовтня зазнав пошкоджень. Зі співробітників ніхто не постраждав, передає 24 Канал.
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Дрони пошкодили завод
Російські ЗМІ повідомили, що Афіпський НПЗ уночі 29 жовтня атакував безпілотник. Внаслідок падіння БПЛА пошкодження отримали повітропровід та захист установки спільної переробки газу та газоконденсату.
Виникла пожежа. Для того, щоб її загасити знадобилась приблизно година.
У момент атаки на заводі було 60 співробітників, ніхто не постраждав.
Цей удар – операція СБУ
- Про спецоперацію СБУ повідомили поінформовані джерела. Як підтверджують наші джерела, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом війська Росії, атакували два безпілотники СБУ.
- Джерела 24 Каналу розповідають, що такі об'єкти, як НПЗ – важлива ціль. Річ у тім, що лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну.
- Зауважимо, що росіяни після атаки по НПЗ заявляли, що нібито сталася локальна пожежа. Однак, як свідчать оприлюднені кадри, атака дронів таки мала серйозні наслідки.