Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок атаки на нафтопереробний завод у Краснодарському краї в ніч проти 29 жовтня зазнав пошкоджень. Зі співробітників ніхто не постраждав, передає 24 Канал.

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Дрони пошкодили завод

Російські ЗМІ повідомили, що Афіпський НПЗ уночі 29 жовтня атакував безпілотник. Внаслідок падіння БПЛА пошкодження отримали повітропровід та захист установки спільної переробки газу та газоконденсату.

Виникла пожежа. Для того, щоб її загасити знадобилась приблизно година.

У момент атаки на заводі було 60 співробітників, ніхто не постраждав.

Цей удар – операція СБУ