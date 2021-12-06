СБУ арестовала еще 13 самолетов, которые незаконно летали в Крым
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины арестовала 13 пассажирских самолетов. Они принадлежат российскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа".
Это произошло из-за того, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированный полуостров Крым. То есть они действовали несмотря на правила заграничных перелетов.
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Авиаперевозчик незаконно транспортировал людей через государственную границу Украины.
Какова цель ареста
СБУ наложила арест из-за уголовного производства по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена;
- Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;
- момент приобретения права собственности по договору.
Согласно досудебному расследованию, сейчас 37 авиакомпаний России регулярно перевозят пассажиров в оккупированный Крым, нарушая законы Украины. Арест и следственные действия дадут возможность ограничить полеты этих самолетов в европейские страны.Обратите внимание! По материалам СБУ, аресты наложили на 249 российских пассажирских самолетов.