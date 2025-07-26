В НАБУ уточнили, как относятся к будущим проверкам СБУ

В президентском законопроекте о НАБУ говорится, что СБУ проверит работников НАБУ в течение 60 дней. Речь о тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Директор НАБУ Семен Кривонос уточнил нормы документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Действительно ли СБУ должна проверить работников НАБУ в течение 60 дней?

По словам Кривоноса, законопроект содержит два пункта. Согласно первому, работники, которые имеют доступ к государственной тайне, раз в два года будут проходить полиграф своими подразделениями внутреннего контроля. К слову, речь идет не только о НАБУ, но и о полиции, Офисе генерального прокурора, ГБР.

Это означает, что подразделение внутреннего контроля НАБУ раз в два года будет проверять на полиграфе работников НАБУ.

"И это нормальная для нас ситуация. Только в прошлом году это подразделение провело более 200 полиграфических исследований. Они постоянно проходят полиграф: в рамках служебных расследований, продвижения по службе, других мероприятий", – добавил Кривонос.

Второй пункт законопроекта о проверках СБУ говорит, что в течение 6 месяцев после вступления в силу закона СБУ должна провести проверку относительно возможного влияния страны-агрессора и связей с ней. Это также касается не только НАБУ, а всех правоохранительных органов.

Кривонос подчеркнул: "Мы окей с этим. Давайте проведем все эти проверки и закроем этот вопрос через шесть месяцев, представим результаты и будем двигаться дальше".

И что важно: каждый раз, когда работник НАБУ должен поработать с государственной тайной, он должен получить доступ в Службе безопасности Украины. Фактически это такое разрешение. В государстве все, кто работает с государственной тайной, заполняет соответствующую анкету и предоставляет Службе безопасности Украины. Они проверяют эти анкеты и принимают решение, выдавать этот доступ или нет. То есть фактически все и так проходят эту проверку. Сейчас будет еще повторная. Надеюсь, она будет результативной и не будет какого-то давления. У меня здесь нет глубоких опасений. Но если будет какое-то ненормальное поведение, я обязательно буду говорить об этом с обществом,

– уточнил директор НАБУ.

Законопроект Зеленского о НАБУ Верховная Рада должна рассмотреть 31 июля. Но Кривонос говорит, что есть риск блокирования документа.