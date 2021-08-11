Требовали деньги: СБУ на Кировоградщине обнаружила у местных депутатов арсенал оружия

Служба безопасности Украины на Кировоградщине обнаружила у местных депутатов арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия. Они занимались вымогательством денег.

Правоохранители изъяли пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы. Сейчас СБУ проверяет информацию о вероятности использования оружия для расшатывания ситуации в регионе накануне Дня Независимости Украины.

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Что известно о депутатах

Среди организаторов противоправной деятельности – руководитель областной ячейки одной из политсил. По данным "Украинской правды", речь идет о членах ВО "Свобода".

Правоохранители разоблачили незаконное хранение оружия во время расследования уголовного производства о причастности разоблаченных депутатов к системной коррупции.

Как действовали участники схемы

Местные депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в частности от предпринимателей. Они требовали 60 тысяч долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За такую сумму участники схемы обещали предпринимателю помочь в закрытии производства и избежать уголовной ответственности.



У депутатов обнаружили арсенал оружия / Фото пресс-службы СБУ

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Правоохранители уже задержали 2 злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решают вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас по делу продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Также проверяют причастность должностных лиц региональных подразделений фискальной и налоговой служб к противоправной деятельности. Средства поражения, которые изъяли правоохранители, отправили на экспертизу.