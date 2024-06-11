Во вторник утром, 11 июня, Служба безопасности Украины заявила о проведении мероприятий по безопасности. Речь идет об осмотре территорий, помещений и проверке граждан.

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СБУ вышла на проверку столицы

При непосредственном участии представителей Управления госохраны спецслужбисты могут наведаться на отдельные открытые территории, а также в..:

помещения и офисы;

места общего пользования многоквартирных домов;

заведения общественного обслуживания.

Работники СБУ ищут запрещенные к обращению предметы. Кроме того, осуществляют проверку граждан, которые находятся на территории правительственного квартала.

Во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.