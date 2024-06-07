Сообщается, что сейчас подозреваемая входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

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Что известно о схеме

Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку об "инвалидности" для того, чтобы сняться с воинского учета и незаконно выехать за границу. Сначала мужчин фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности.

Более того, в Офисе Генпрокурора сообщили, что клиентами становились и люди с настоящей инвалидностью. Так, посредники также подыскивали работников угольной промышленности, которые в связи с вредными условиями труда имели право оформить группу инвалидности, однако не могли этого сделать из-за бюрократии. Для того, чтобы упростить процедуру, с них требовали по 3 – 4 тысячи долларов США.

За деньги фиктивное прохождение медицинского осмотра занимало лишь 1 – 2 дня. После этого медицинские документы пациентов отправляли в Киев в государственное медицинское учреждение, работники которого по предварительно полученным спискам подтверждали наличие болезней и способствовали установлению инвалидности.

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тысяч американских долларов.

Заработанные средства распределяли между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделений медучреждения, врач-профпатолог и координатор на Львовщине. Также к "схеме" привлекли несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

В итоге в Киеве "на горячем" задержали организатора схемы и ее сообщника со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тысячи долларов США.

Движение "Честно" сообщает, что организатор – бывший нардеп 8 созыва Ирина Сысоенко.

На уклонистах заработали миллионы: что показали обыски

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов нашли более 40 миллионов гривен, медицинские документы и черновые записи с учетом клиентов.

На основании собранных доказательств организатору преступной группировки и четырем его участникам сообщили о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения – ч. 3 и ч. 4 ст. 368;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства – ч. 3 ст. 369-2.

Сейчас правоохранители проводят расследование для установления всех обстоятельств преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.