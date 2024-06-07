Повідомляється, що наразі підозрювана входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

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Що відомо про схему

Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку про "інвалідність" для того, щоб знятися з військового обліку та незаконно виїхати за кордон. Спершу чоловіків фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

Ба більше, в Офісі Генпрокурора повідомили, що клієнтами ставали й люди зі справжньою інвалідністю. Так, посередники також підшукували працівників вугільної промисловості, які у зв'язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3 – 4 тисячі доларів США.

За гроші фіктивне проходження медичного огляду займало лише 1 – 2 дні. Після цього медичні документи пацієнтів відправляли до Києва до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хвороб та сприяли встановленню інвалідності.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тисяч американських доларів.

Зароблені кошти розподіляли між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор на Львівщині. Також до "схеми" залучили декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

У підсумку в Києві "на гарячому" затримали організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тисячі доларів США.

Рух "Чесно" повідомляє, що організаторка – колишня нардепка 8 скликання Ірина Сисоєнко.

На ухилянтах заробили мільйони: що показали обшуки

Під час обшуків за місцями роботи й проживання фігурантів знайшли більш ніж 40 мільйонів гривень, медичні документи та чорнові записи з обліком клієнтів.

На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища – ч. 3 та ч. 4 ст. 368;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави – ч. 3 ст. 369-2.

Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення всіх обставин злочину, щоб притягнути винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.