У вівторок вранці, 11 червня, Служба безпеки України заявила про проведення безпекових заходів. Йдеться про огляд територій, помешкань та перевірку громадян.

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СБУ вийшла на перевірку столиці

За безпосередньої участі представників Управління держохорони спецслужбовці можуть навідатись на окремі відкриті території, а також у:

помешкання та офіси;

місця загального користування багатоквартирних будинків;

заклади громадського обслуговування.

Працівники СБУ шукають заборонені до обігу предмети. Крім того, здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

Метою заходів є перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів. Як констатують в СБУ, в умовах війни важливим посилення безпеки жителів столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Заходи відбуваються з урахуванням того, що в країні запроваджено воєнний стан. До них залучені працівники таких структур:

Управління державної охорони України;

Національна поліція;

Військова служба правопорядку ЗСУ;

Угруповання сил і засобів оборони Києва.

Силовики здійснюють безпекові заходи в столиці / Фото СБУ

Зверніть увагу! СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на вимоги правоохоронців. Важливо мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися комендантської години.

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