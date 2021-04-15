На Харьковщине с 14 апреля СБУ начинает многоэтапные антитеррористические учения. Учения продлятся до конца мая, и поэтому местных жителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Учения пройдут во всей Харьковской области, однако особое внимание уделят пограничным районам. На дорогах Харьковщины уже появилась военная техника, а водителей начали останавливать для проверки.

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В учениях примут участие:

подразделения Службы безопасности Украины,

Национальной гвардии Украины,

Национальной полиции,

Государственной пограничной службы Украины,

Военной службы правопорядка,

Харьковской областной прокуратуры

другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Органы местного самоуправления проинформировали о запланированных мероприятиях и они полностью способствуют правоохранителям.

На Харьковщине начались масштабные учения СБУ

Возможна проверка документов

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в частности с использованием:

боевого огнестрельного оружия,

военной техники,

радиотехнических средств.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотр транспорта.

Важно! СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Ведомство гарантирует, что учения будут проходить в соответствии с требованиями законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

СБУ просит извинения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к учениям. Продлятся они до конца мая.

Учения на Херсонщине