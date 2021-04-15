Военные колонны и проверки: СБУ начала масштабные учения в Харьковской области
На Харьковщине с 14 апреля СБУ начинает многоэтапные антитеррористические учения. Учения продлятся до конца мая, и поэтому местных жителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
Источник:СБУ
Учения пройдут во всей Харьковской области, однако особое внимание уделят пограничным районам. На дорогах Харьковщины уже появилась военная техника, а водителей начали останавливать для проверки.
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В учениях примут участие:
- подразделения Службы безопасности Украины,
- Национальной гвардии Украины,
- Национальной полиции,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Военной службы правопорядка,
- Харьковской областной прокуратуры
- другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.
Органы местного самоуправления проинформировали о запланированных мероприятиях и они полностью способствуют правоохранителям.
На Харьковщине начались масштабные учения СБУ
Возможна проверка документов
Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в частности с использованием:
- боевого огнестрельного оружия,
- военной техники,
- радиотехнических средств.
В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотр транспорта.
СБУ просит извинения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к учениям. Продлятся они до конца мая.
Учения на Херсонщине
- Почти одновременно похожие учения начались и в Херсонской области.
- Там во время учений особое внимание уделяется морской прибрежной зоне, а также админграницам с временно оккупированным Крымом.
- В спецслужбе отмечают, что мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным.
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