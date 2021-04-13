СБУ с 14 апреля начинает на Харьковщине масштабные антитеррористические учения. Тренировки будут проходить на территории всей области. В то же время особое внимание сосредоточат на приграничных районах.

Спикер СБУ Владислав Абдула заявил, что "органы местного самоуправления проинформированы о планируемых мероприятиях и они оказывают полное содействие правоохранителям".

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СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека,

– говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что "в рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта".

Именно поэтому "СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность".

"СБУ просит прощения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок", – подчеркнул спикер службы.

Руководитель Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Харьковской области Роман Дудин сообщил, что "учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным".

"В частности, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", – отметил Дудин.

Кто примет участие в учениях