СБУ накрыла мощный канал незаконной легализации россиян, бежавших в Украину
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по легализации россиян, бежавших на украинскую территорию. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.
Сотрудники СБУ вышли на организованную группировку. Ее клиентами в основном были россияне и граждане стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Ранее Десятки миллионов долларов: контрразведка СБУ похвасталась уничтоженной техникой оккупантов
Незаконный "бизнес" организовал работник миграционной службы
Подработать на противоправной легализации решил должностное лицо Государственной миграционной службы в Киеве и области. Иностранцам обещали виды на временное или постоянное проживание в Украине. Также можно было договориться за удостоверение беженцев и даже трудоустройство.
Нелегалов устраивали на работу в Киеве и Львове
На работу нелегалов пристраивали в услуги быстрой доставки во Львове и Киеве. Такие услуги иностранцам стоили очень недешево – по 10 – 15 тысяч долларов с человека.
В столицу в руки силовиков уже попался организатор схемы и его помощник. Оба сообщили о подозрении сразу по 2 статьям Уголовного кодекса. Теперь горе-бизнесмены ждут решения суда о мере пресечения.Обратите внимание! В СБУ говорят, что нелегалов вполне могли использовать российские спецслужбы для подрывной деятельности.
Читайте также Мошенники от имени Виталия Кима звонят и просят помощи у украинцев
Смотрите фото с задержания и обысков злоумышленников:
Разоблачения СБУ во время войны:
- В Киеве разоблачили группу киберзлоумышленников, получавших данные об оборонных украинских предприятиях.
- В преступной группе находился работник Государственной налоговой службы, который и имел доступ к данным предприятиям.
- Информацию об обороне Киева собирала агентурная сеть ГРУ России. СБУ задержала 4 агента.
- Подозрение в государственной измене объявили одному из заведующих кафедрой вуза в Николаеве. Он мечтал о "присоединении" к России.
Советуем посмотреть: что сейчас происходит на фронте – видео