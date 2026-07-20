На ВОТ Херсонщины "прилетело" по координационному центру ФСБ России: детали от СБУ

Спецназначители Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ России. Он размещался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно об атаке на координационный центр ФСБ России?

По предварительным оценкам, в подвергшемся атаке координационном центре российских спецслужб могли находиться около 100 военнослужащих.

Также результаты разведки подтвердили, что на территории находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.

В ходе спецоперации против оккупантов было задействовано 13 беспилотников. В результате обстрела на месте возник масштабный пожар.

Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно затрудняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ,

– отметили в СБУ.

Поражение координационного центра ФСБ России в Херсонской области: смотрите видео

СБУ уразила координаційний центр фсб рф на тимчасово окупованій Херсонщині



️ https://t.co/bKjnCwijzp pic.twitter.com/ErTDu2mLQS – СБ України (@ServiceSsu) July 20, 2026

Напомним, что СБУ за полгода обезвредила уже более 50 тысяч оккупантов на всех направлениях фронта. Эта цифра продолжает ежедневно расти.