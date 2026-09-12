Защитники нанесли удар по заводу по производству FPV-дронов и складам под Таганрогом

В ночь на 12 сентября Служба безопасности Украины и Силы обороны провели спецоперацию в районе Таганрога Ростовской области. Военные нанесли удар по ряду военных объектов России.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно об атаке на объекты противника?

В результате атак беспилотников зафиксированы пожары на объекте по производству FPV-дронов, складах БПЛА, комплексе "Панцирь-С2", резервуаре с топливом и РЛС "Терек".

Успешную спецоперацию провели бойцы Центра спецопераций "Альфа" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Специальные беспилотники нанесли точечные удары по двум складам хранения БПЛА, а также по объекту по производству FPV-дронов. Кроме того, под удар попали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", резервуар с горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция П-18 "Терек".

После точных попаданий на всех военных и инфраструктурных объектах противника возникли масштабные пожары.

Уничтожение производственных и складских мощностей существенно ограничивает возможности российских войск использовать ударные и разведывательные дроны против Украины.

В ведомстве подчеркнули, что данная операция стала прямым ответом на массированные атаки России, в ходе которых враг регулярно применяет беспилотники для террора против гражданского населения и ударов по критической инфраструктуре.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что за 10 недель спецоперации "МоЛоЧКа" украинские военные уничтожили 285 плавсредств российского "теневого флота". По его словам, украинские воины продолжают наносить удары по экономической основе российской агрессии непосредственно в открытом море.