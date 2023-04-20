Задержание СБУ симпатиков "русского мира" не дает России формировать свою агентурную сеть, – эксперт

Служба безопасности Украины системно задерживает "ждунов" и коллаборантов, подрывая попытки спецслужб России создавать новые сети агентов.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Он подчеркивает, что на самом деле такие персонажи более опасны, чем может показаться.

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СБУ работает над безопасностью тыла

Эксперт акцентирует, что зачистка поклонников "русского мира" – это вопрос безопасности тыла.

Россияне пытаются работать в Украине с остатками пророссийских граждан, которые даже за год Великой войны не изменили свои взгляды,

– подчеркивает Голобуцкий.

"Именно на таких "любителей Кремля и лаптей" до сих пор делает ставку Россия. Из них формируют сетки информаторов, наводчиков, агитаторов. И именно эффективная работа СБУ по задержанию симпатиков "русского мира" не дает России формировать свою агентурную сеть", – считает политолог.

Голобуцкий также прокомментировал резонансную историю с задержанием одесского таксиста, который хвалил Путина и заявлял, что пытки украинских солдат россиянами – это фейк.

Взглянул на видео, где таксист Саша уже на фоне символики СБУ, раскаивается и говорит, что все переосмыслил. Уверен, что переосмыслить сам быстро Александр ничего не мог. А сколько лет дать ему на подробные размышления будет решать уже суд,

– резюмирует эксперт.