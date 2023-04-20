Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Він наголошує, що насправді такі персонажі – більш небезпечні, ніж може здатися.

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СБУ працює над безпекою тилу

Експерт акцентує, що зачистка прихильників "русского міра" – це питання безпеки тилу.

Росіяни намагаються працювати в Україні із залишками проросійських громадян, які навіть за рік Великої війни не змінили свої погляди,

– підкреслює Голобуцький.

"Саме на таких "любителів Кремля і лаптєй" дотепер робить ставку Росія. З них формують сітки інформаторів, навідників, агітаторів. І саме ефективна робота СБУ із затримання симпатиків "русского міра" не дає Росії формувати свою агентурну мережу", – вважає політолог.

Голобуцький також прокоментував резонансну історію із затриманням одеського таксиста, який хвалив Путіна та заявляв, що катування українських солдатів росіянами – це фейк.

Глянув відео, де таксист Саша вже на фоні символіки СБУ, розкаюється і каже, що все переосмислив. Впевнений, що переосмислити сам так швидко Олександр нічого не міг. А скільки років дати йому на детальні роздуми буде вирішувати вже суд,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше, СБУ затримали доньку гауляйтера Чорнобаївки. Дівчина працювала в окупаційній адміністрації, а згодом вирішила сховатись у Вінницький області.